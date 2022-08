Poliana Moça: Marcelo, Otto e Roger são sequestrados

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (02) Marcelo (Murilo Cezar), Otto (Dalton Vigh) e Roger (Otávio Martins) encontram Waldisney (Pedro Lemos). Eles acharam o vilão em um parque, esperando por outra pessoa. O irmão empresário logo questiona sobre o Pinóquio, mas os capangas de Roger aparecem e colocam Otto e Marcelo para dormir. Waldisney, sem querer, coloca Roger para dormir. Com ajuda de Violeta (Gabriela Saadi), eles colocam o trio dentro de um furgão.

Waldisney leva o trio para o esconderijo. O vilão pede para Roger fingir direito e tira o capuz da cabeça dos irmãos. Eles começam a discutir e Violeta se estressa com Marcelo, revelando sua identidade tirando seu capuz. Roger começa a gritar por ajuda e a vilão tampa a boca dele. Waldisney quer saber o porque deles estarem atrás da dupla de vilões. Otto pede o Pinóquio de volta. Vendo que seu irmão Roger está quieto demais, o empresário começa a rir sem parar, deixando todos confuso.

Fora do esconderijo, o sumiço dos irmãos começa a ser percebido. Luísa não consegue falar com Marcelo e começa a ficar preocupada. Sara também nota o sumiço de Otto e declara para Poliana que seu pai desapareceu.

O Otto rindo do teatro#PolianaMoça pic.twitter.com/iZhX6xuvPM

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 3, 2022

Renato dá em cima de Ruth e Helô Renato (Junno Andrade) faz uma visita a Ruth (Myrian Rios), na sua sala da diretoria. Lá ele conta sobre sua vontade de fazer um curso de DJ e trazer essa novidade para os alunos. Ruth se surpreende, pois, o professor sempre foi contra o uso de tecnologia na música. Renato distorce o rumo da conversa, comentando sobre a aproximação da diretora com o empresário Otto. Como se fosse um namorado ciumento, o professor questiona Ruth se está rolando algo entre os dois. Renato admiti estar sentindo ciúmes da diretora.

O professor de música começa a se declarar para a diretora, que logo dá um basta. Ela o convida a se retirar de sua sala. Renato tenta continuar a conversa, falando que agora, os dois estão livres para viver o amor. Ruth conta que Helô (Eliana de Souza) terminou o relacionamento com ele, para preservar o emprego do professor na escola. Renato saí da sala da diretora e já encontra Helô no corredor. Ele enche a orientadora de Elogios. Helô pede para nunca mais repetir este tipo de comentário nos corredores da escola.

O Renato não vale nada, é isso mesmo????#PolianaMoça pic.twitter.com/5xSW8lkReP

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 2, 2022

