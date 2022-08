Poliana Moça: Mário encontra Pinóquio no sótão de casa

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (03) Pinóquio (João Pedro Delfino) finalmente foi encontrado por Mário (Theo Medon). O androide continuou aprontando pela casa. Ele foi descoberto depois de pegar uma lata de refrigerante na geladeira, chacoalhar bastante e espalhar todo o líquido pela cozinha. Mario percebe as pegadas no chão, que Pinóquio deixou, e as segue até o sótão.

No início, o irmão de Luigi (Enzo Krieger) se assusta bastante, mas logo percebe quem está na frente dele. Com um retrato falado que YuPeClo passou para ele, Mário entende que quem está se escondendo na sua casa é Pinóquio. Pinot está chateado com Pedro e Chloe e, inclusive, os chama de traidores, por contar a todos que ele estava escondido na escola. O androide acredita que Mário não vai dedura-lo.

Pinóquio explica que ou era a casa de Mario ou era a Rua. Infelizmente na rua ele seria descoberto e precisaria voltar para o esconderijo. Os dois começam a negociar para o androide poder ficar na casa. Pinot fala que poderia ajudar com as matérias da escola, mas ele não é bom em nada. Mário, porém, dá uma condição para ele ficar: tirar a ‘máscara’ e o capuz.

Pinóquio deixa pegadas no chão que levam Mário até ele, no sótão. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

Violeta bate na cabeça de Marcelo e o deixa desacordado Na tentativa de mostrar que não está envolvido no sumiço de Pinóquio, Roger (Otávio Martins) armou um plano que acabou indo longe demais. Violeta (Gabriela Saadi) e Waldisney (Pedro Lemos) ainda mãe os irmãos sequestrados no esconderijo. Otto (Dalton Vigh) diz que sabe que a dupla de vilões não está sozinha nessa e que não aguenta mais o teatro. Roger se revolta com a desconfiança do irmão. Enquanto eles discutem, Marcelo (Murilo Cezar) começa a se soltar da corda.

Com a discussão ficando mais tensa a cada minuto, Waldisney grita que está cansado por ser menosprezado pelos irmãos. Marcelo consegue se soltar e vai para cima do Vilão. Para salvar Waldisney, Violeta bate com força na cabeça do irmão caçula, deixando-o desacordados. Todos se desesperam no esconderijo. A mulher encapuzada confirma que Marcelo está bem. Otto, preocupado com irmão, implora por ajuda aos vilões para salvar Marcelo.

