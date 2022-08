Poliana Moça: Otto e Poliana discutem feio por causa de Éric

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (16) em ‘Poliana Moça’, Otto (Dalton Vigh) intimou Poliana (Sophia Valderde) para falar sobre a amizade dela com Éric (Lucas Burgatti). A conversa entre pai e filha começou com o pé esquerdo e Otto perguntou porque Poliana continua encontrando Éric sem autorização dele.

O empresário contou que soube do encontro pelo Sérgio, que viu os amigos juntos no clube. Poliana disse querer ter contado antes, mas Otto não iria entender. Ela precisou fazer uma escolha: ajudar ou não ajudar o amigo. Otto chamou essa ajuda de mentira. Poliana tenta se justificar, falando que fez o que sempre fez: ajudar os amigos.

A menina não se arrependeu de ter encontrado Éric, mesmo fazendo isso da maneira errada. Otto diz que Poliana não pode carregar o mundo nas costas. O empresário continua falando que a filha mentiu e se envolveu com a única pessoa que ele pediu para não se envolver. Poliana diz que Otto está tentando mudar o jeito dela de ser.

Poli deu o jeito dela de dobrar o pai! Como uma boa adolescente filha única! #PolianaMoça #PolianaMoça107 pic.twitter.com/d41GfLPCEZ

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 17, 2022

Poliana decide fazer uma proposta para Otto, após perceber que o pai abaixou a guarda. Ela não quer continuar a encontrar Éric escondida dele. Então ela propõe um jantar em casa, para trazer o amigo para perto e Otto poder supervisionar os dois tranquilamente.

Roger tenta vender o projeto de Pinóquio para Luca Ainda no capítulo desta terça-feira (16) Roger (Otávio Martins) procurou por Luca (Giovanni De Lorenzi), em ‘Poliana Moça’. Como o vilão precisa de dinheiro para terminar de transformar Pinóquio (João Pedro Delfino) em um robô parecido com um menino, ele tenta vender o projeto do androide.

Roger foi até à Luc 4 Tech para fazer negócio com o dono da empresa. Com o projeto em mãos, o vilão prometeu um androide para Luca, aguçando a ambição do jovem empresário. O rapaz fica extremamente animado com a novidade e promete cobrir qualquer oferta, mesmo achando estranho as atitudes de Roger em querer manter as negociações em sigilo total.

Roger desperta curiosidade de Luca, em relação ao androide. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

