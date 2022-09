Poliana Moça: Pedro e Chloe fazem planos para conhecer pais biológicos

Pela primeira vez, Pedro (Tavinho Martins) e Chloe (Mari Campolongo) tiveram curiosidade sobre os pais biológicos, em ‘Poliana Moça’. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (01), Eugênia (Amanda Acosta) foi pega de surpresa pelos filhos e se atrapalhou com a situação.

Pedro e Chloe chegam pensativos e perguntam para mãe quem são seus pais biológicos. Eugênia se assunta com a pergunta, ela não estava preparada para passar por esse momento sem a presença do marido, Davi (Marcello Airoldi).

Apesar de estar um pouco aflita, Eugênia consegue responder às perguntas dos filhos. Ela explicou que a mãe biológica não tinha condições financeiras. Por isso decidiu colocar os filhos para adoção, para não passar dificuldades.

Após ouvir as explicações de Eugênia, Pedro e Chloe se reúnem para começar a preparar um plano e encontrar sua mãe biológica. A dupla se empolga bastante com a ideia e pensa em chamar Yuna para a investigação, para ajudá-los a encontrar um ponto de partida para a procura.

Poliana se sente traída por João Ainda no capítulo desta quinta-feira (01), Poliana (Sophia Valverde) se chateou com os amigos. João (Igor Jansen) chamou Kessya (Duda Pimenta) e Luigi (Enzo Krieger) para conversar. Ele está com medo de Éric (Lucas Burgatti) estar manipulando a amiga, pois ela é muito ingênua, chegando até ser boba. É agora que Poliana chega na sala e ouve a fala do namorado de Helena (Luisa Bresser). Ela diz para os amigos que volta em outra hora.

João se arrepende do que fala e vai atrás da amiga. Ele diz que não sabe qual parte da conversa ela escutou, mas afirma que não estava falando mal dela. João não aguenta mais ver Poliana se afundando por tentar ajudar Éric. Ele abraça a amiga, dizendo que ela não é boba.

Ai o coração Joliana como bate#PolianaMoça119 #PolianaMoça pic.twitter.com/HJ2FROMsJr

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 2, 2022

