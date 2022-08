Poliana Moça: Pinóquio é atacado por cupins, enquanto pesca com Waldisney

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (30), Pinóquio (João Pedro Delfino) e Waldisney (Pedro Lemos) saíram para pescar em ‘Poliana Moça’. O vilão propõe uma competição para ver quem fisgará o primeiro peixe e o androide se anima.

Apesar de pedido para seu parça ter paciência, Pinóquio é mais rápido e consegue pescar o primeiro peixe. O boneco transborda felicidade ao ver o animal preso em sua vara e começa a dar pulos de alegria.

Porém, a comemoração deu errado. A empolgação foi tanta que o androide quebrou uma viga de madeira do deck onde estavam. Os cupins que estavam ali subiram e atacaram a perna de Pinóquio.

O brilho dos dois indo embora! #PolianaMoça #PolianaMoça117 pic.twitter.com/jyZxRKU630

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 31, 2022

Waldisney consegue tirar todos os cupins, antes que prejudique a estrutura de Pinóquio. O boneco lembra o vilão que perdeu a aposta, mas agrade seu parça pelo momento: um passeio divertido, que nunca tinha vivido. O androide diz que considera Waldisney um amigão, fazendo o vilão se emocionar. Eles se abraçam.

Kessya aconselha Poliana sobre sua relação com Éric Ainda no capítulo desta terça-feira (30), Kessya (Duda Pimenta) e Poliana (Sophia Valverde) estão fazendo um trabalho de escola juntas. Durante a confecção do cartaz, a filha de Otto (Dalton Vigh) recebe uma mensagem de Éric (Lucas Burgatti). “Obrigado por me fazer sentir humilhado”, diz o rapaz. A dupla de amigas não entende o rapaz.

Poliana tenta ligar para Éric, mas da caixa postal. Ela diz que está preocupada com o que o amigo está pensando sobre ela. Kessya então aconselha Poliana. Ela diz que parece que a amiga está vivendo os problemas de Éric e acaba sofrendo com ele. Kessya pede para Poliana tomar cuidado, pois não é uma relação saudável.

Poliana e Kessya não entendem mensagem de Éric. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

