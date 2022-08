Poliana Moça: Pinóquio invade rádio da escola Ruth Goulart e faz transmissão ao vivo

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (25), Pinóquio (João Pedro Delfino) continua desbravando as salas da escola Ruth Goulart, em ‘Poliana Moça’. Após trombar com Poliana (Sophia Valverde), o androide entra o estúdio de rádio e se encanta pelo lugar.

Enquanto mexia nos aparelhos, Pinóquio se lembrou dos programas que ouvia com Waldisney (Pedro Lemos) e resolveu criar seu próprio programa. O androide começou sua transmissão, enquanto alunos estavam em aula.

No início, o grupo de Poliana começou achar graça na transmissão. Pinóquio cantou, cantou piada, conversou e até fingiu que leu cartas de amor de outros alunos. Toda essa palhaçada divertiu muito os alunos.

As melhores são as piores! #PolianaMoça #PolianaMoça114 pic.twitter.com/mIp8zyuQln

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 26, 2022

Porém, Bento (Davi Campolongo) lembrou os amigos que ele é o responsável pela sala, deixando todos preocupados. Ele pede licença para a professora e vai até o estúdio. Ruth (Myrian Rios) e Helô (Eliana de Souza) chegam com Bento, mas Pinóquio consegue escapar.

Sérgio admiti para Joana que está morando na Onze Ainda no capítulo desta quinta-feira (25), Joana (Daniela Paschoal) encontrou a mala de roupas e o saco de dormir de Sérgio (Guilherme Boury), na Onze. A mãe de Luigi (Enzo Krieger) e Mário (Théo Medon) não perde tempo e pergunta para o ex-marido se ele está morando na empresa.

Com vergonha, Sérgio admiti que está morando no seu escritório. O rapaz disse que não queria comprometer o orçamento familiar. Joana fica extremamente chateada, principalmente após descobrir que Claudia (Leticia Cannavale) já sabia disso.

Durante um cafezinho, Claudia pede desculpas a melhor amiga. Ela conta que descobriu que Sérgio estava morando na Onzeno dia que teve o incêndio. Joana entende o lado da amiga e pede desculpas pela irresponsabilidade de Sérgio.

Ele tá! TÁ SIM! #PolianaMoça #PolianaMoça114 pic.twitter.com/oh0dMGoGaA

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 26, 2022

