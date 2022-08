Poliana Moça: Pinóquio realiza seu sonho de se transformar num menino de verdade

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (22), Roger (Otávio Martins) chega ao esconderijo com as peças necessárias para a transformação de Pinóquio (João Pedro Delfino), em ‘Poliana Moça’. Violeta (Gabriela Saadi) é a encarregada por transformar o androide, em um menino de verdade!

+ Poliana Moça: Roger comenta sobre reunião com Luca e, Pinóquio descobre que vai ser vendido

Roger mostra, “animado” as peças que imitam pele humana a Pinóquio. O androide tem medo de sentir dor, mas Waldisney garante que quando ele acordar, terá a aparência de um menino. A dupla de vilões desliga o boneco e aguardam Violeta para começar a transformação.

O processo acontece com o androide desligado. “Ficou perfeito!”, diz Violeta, ao terminar a transformação. Ao acordar, Pinóquio se surpreende com sua imagem humanoide. O trio de vilões ficam chocados com a nova aparência do boneco.

Pinóquio ganha aparência de ‘menino de verdade’. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

Joana resolve seguir Sérgio depois do trabalho Ainda no capítulo desta segunda-feira (22), Joana (Daniela Paschoal) decidiu seguir Sérgio (Guilherme Boury), em ‘Poliana Moça’. Após terminar suas tarefas diárias, a mãe de Luigi e Mário tenta descobrir se o ex-marido sairá com algum amigo ou amiga, após o trabalho. Ao receber uma resposta negativa, ela procura Claudia (Letícia Cannavale).

Joana revela para sua melhor amiga que planeja seguir Sérgio, para descobrir o que ele está escondendo. Sabendo do plano da amiga, Claudia revela as intenções dela para Sérgio, que precisa pensar em algo para não revelar que está morando na Onze. O pai de Luigi e Mari saí da empresa e vai até um prédio, ficando escondido na portaria. Joana o segue e acredita que uma mulher, que entrou logo depois do ex-marido, seja sua nova namorada.

A fic veio pronta! #PolianaMoça #PolianaMoça111 pic.twitter.com/CzCBxOifYQ

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 23, 2022

Veja o que está rolando na TV:

+ Mar do Sertão: Candoca prega uma peça e deixa Tertulinho sem nenhuma roupa

+ Pantanal: Zuleica revela ter medo da reação de Tenório se seu segredo for descoberto

+ Cara e Coragem: Luana relembra última conversa com Clarice, ‘Se eu não fizer isso, eles vão conseguir me matar de verdade’