Poliana Moça: Pinóquio vai pela primeira vez ao supermercado e causa confusão

Para diminuir os riscos de contrair hepta vírus, Violeta (Gabriela Saadi) e Waldisney (Pedro Lemos) estão saindo menos do esconderijo, em ‘Poliana Moça’. No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (27), esperto, Pinóquio (João Pedro Delfino) se oferece para ir buscar os mantimentos no supermercado.

+ Poliana Moça: Éric cai na armadilha plantada por Helena e tem briga desnecessária com João

Para convencer a dupla de vilões, o androide faz uma lista do porquê deveria sair de casa e garante que não fugirá de novo. “Se for para nosso bem-estar…”, concorda Violeta. Pinóquio também se anima com a possibilidade de encontrar Poliana novamente.

Chegando no supermercado, o boneco fica maravilhado com o local. Mas faz de tudo para se concentrar e seguir a lista feita pela dupla de vilões. Pinóquio vai à procura do papel higiênico e acaba se distraindo com o corredor de brinquedos.

Não tem jeito, ele causa por onde passa #PolianaMoça #PolianaMoça137 pic.twitter.com/cTEwgNSXfc

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 28, 2022

É aí que a confusão começa! O androide se empolga com a quantidade e acaba pegando vários brinquedos na prateleira. O gerente do supermercado estranha um menor estar sozinho no local e, impede o menino de continuar a compra.

Com medo de ficar preso novamente, Pinóquio saí correndo pelo local, pregando várias peças no homem que te segue. O gerente consegue pegar o androide, que pede desculpas pelo que fez no supermercado.

E adivinha só o que ele esqueceu? #PolianaMoça #PolianaMoça137 pic.twitter.com/D79FiKc3PT

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 28, 2022

Luigi pede Song em namoro Ainda no capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (27), Luigi (Enzo Kriger) criou uma atmosfera super-romântico para pedir Song (Bella Chiang) em namoro, em ‘Poliana Moça’. Com a ajuda dos amigos, o rapaz invadiu a tela de cinema e fez uma declaração super fofa para a amada.

Mas antes de chegar ao momento do pedido, Helena (Luisa Bresser) precisou fazer de tudo para Song continuar na sala de cinema. Luigi quase pensou em desistir, mas João (Igor Jansen) convenceu o amigo a continuar o plano. No final da apresentação de um vídeo fofo, exibido na tela do cinema, Luigi aparece na sala e pede Song em namoro. A menina não pensa duas vezes e diz sim!

ELA DISSE SIM#PolianaMoça #PolianaMoça137 pic.twitter.com/ki0osATM6k

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 28, 2022

Veja o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ Se redimiu! Após climão com Luísa Sonza, compositora se pronuncia: “Agi de um jeito imbecil”

+ Isabela Pompeo, apontada como affair de Thomaz Costa, reage ao beijo do ator em “A Fazenda”

+ Hailey Bieber revela se foi o pivô da separação de Justin Bieber e Selena Gomez