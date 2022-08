Poliana Moça: Poliana deixa de se divertir com os amigos para ficar com Éric

No capítulo que foi ao ar nesta terça0feira (23), Poliana (Sophia Valverde) encontrou Éric (Lucas Burgatti) no clube, em ‘Poliana Moça’. Ela decide não jogar vôlei com os amigos para consolar o amigo, que está triste.

Ao verem Poliana chateada porque Éric não foi a escola mais uma vez, Song (Bella Chiang) e Luigi (Enzo Krieger)dão a sugestão de fazer algo depois da aula. O grupo de amigos concorda em jogar vôlei no clube e Kessya (Duda Pimenta) aconselha a filha de Otto (Dalton Vigh) ir, para espairecer a cabeça.

Quando o grupo chega ao clube, se surpreende ao ver Éric bem tranquilo no local. Poliana decide ir falar com Éric, enquanto os outros vão para a quadra. A filha de Otto diz que o amigo precisa parar acreditar que todos seus amigos se importam com ele.

Poliana se isola do grupo e faz companhia a Éric. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

Enquanto conversava com Éric, Poliana acabou se isolando do grupo. Kessya até tentou chamar a amiga para ir jogar com eles, mas o rapaz conseguiu convencer a filha de Otto a fazer companhia a ele.

André ajuda Raquel, que está com problemas na casa nova Ainda no capítulo desta segunda-feira (23), Raquel (Bel Moreira) sentiu ciúmes de André (Thiago Franzé), em ‘Poliana Moça’. A filha de Durval (Marat Descartes) pediu ajuda ao amigo, pois estava enfrentando problemas com o sistema de gás da casa nova e não conseguia acender o fogão.

Antes de consertar o problema, André pergunta se pode tirar a camisa, já que não quer sujá-la, pois em seguida irá direto para a faculdade. Raquel assente com o pedido do rapaz. Porém, ela não fica nada feliz com a reação de Celeste (Allana Lopes), ao ver o rapaz sem camisa.

