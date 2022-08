Poliana Moça: Roger comenta sobre reunião com Luca e, Pinóquio descobre que vai ser vendido

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (19), os ânimos ficam alterados no esconderijo de Violeta (Gabriela Saadi) e Waldisney (Pedro Lemos), em ‘Poliana Moça’. Roger (Otávio Martins) chega para falar sobre sua reunião com Luca (Giovanni De Lorenzi) e Pinóquio (João Pedro Delfino) descobre que pode ser vendido.

De surpresa, Roger chega com os insumos necessários para transformar a aparência de Pinóquio igual de um menino de verdade. Porém, o vilão é grosso com o androide e não permite que seja realizado qualquer tipo de mudança nele.

Waldisney questiona o comparsa se ele realmente quer comprar briga com Pinóquio. O “parsa” revela que o androide não tem noção da força que tem, e que, é preciso ser legal com o boneco para ele não criar consciência do que pode fazer.

Para conseguir o que quer, Roger admiti que Pinóquio tem razão. Mas no momento seguinte, Waldisney deixa escapar a compra com Luca. O irmão vilão admiti a reunião, mas tenta esconder a verdade, dizendo que quer transformar Pinóquio numa potência da internet.

Só que Waldisney continua revelando os assuntos da reunião e acaba piorando a situação. Pinóquio diz que não quer ser transformado em um brinquedo. Roger perde a paciência com o androide e diz que ele sempre será um produto.

Poliana defende Éric para a sala toda Ainda no capítulo desta sexta-feira (19), Poliana (Sophia Valverde) percebe que os colegas estão falando mal de Éric (Lucas Burgatti), em ‘Poliana Moça’. O rapaz tem uma crise nervosa depois de uma atividade na aula de música e deixa a escola sem a autorização de nenhum adulto.

Essa situação faz com que os colegas de sala falam mal de Éric e, Poliana fica incomodada com a situação. Ela toma a atitude de dar uma bronca na sala toda para defender o amigo e apenas Bento (Davi Campolongo) entende seu lado.

Poliana chama a atenção dos colegas de sala, devido a Éric. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

