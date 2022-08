Poliana Moça: Roger faz revelação chocante para Pinóquio, “Menino de Verdade”

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (15) Roger (Otávio Martins) aparece com uma grande surpresa para Pinóquio (João Pedro Delfino). O androide reclama de estar preso no esconderijo. Violeta (Gabriela Saadi) e Waldisney (Pedro Lemos) debocham do boneco e contam sobre o plano de reconstrução, o que pode trazer muitas mudanças para Pinóquio.

Pinóquio continua pedindo pela sua liberdade e Roger questiona qual é o problema do boneco. Triste, ele responde que prefere estar desligado do que estar sem sua liberdade. O irmão vilão decide anunciar sua surpresa: é algo especial, algo mágico, algo que vai transformar Pinóquio em um menino de verdade.

Ele convida o androide para perto da mesa de computadores e lá mostra o novo projeto, onde Pinóquio deixa de ser um boneco de madeira e agora tem uma aparência de um menino de verdade. Pinóquio fica ansioso com a novidade. Roger pede calma para o androide, e também cooperação com os vilões, que em breve ele se tornará um menino.

Otto descobre que Poliana está mentindo para ele Ainda no capítulo desta segunda-feira (15) Otto (Dalton Vigh) descobriu que Poliana (Sophia Valverde) está encontrando escondido Éric (Lucas Burgatti). Em uma reunião de trabalho, o empresário parabeniza Sérgio (Guilherme Boury), após ler uma matéria sobre a websérie de Luigi, seu filho. Sérgio agradece e comenta como os filhos crescem rápido.

Durante o papo, ele comenta que viu Poliana com Éric no clube e se surpreendeu com a menina. Sérgio diz que Poliana cresceu muito rápido. Otto, pensativo, concorda com ele e encerra a ligação. Ele fica bravo por descobrir que a filha está mentindo. O empresário resolve perguntar para Sara qual assunto que Poliana queria conversar com ele, mas o robô não sabe informar.

Em reunião com Sérgio, Otto descobre que Poliana está mentindo. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

