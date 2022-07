Poliana Moça: Roger planeja entregar Waldisney

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (29) Roger (Otávio Martins) aparece na casa de Marcelo (Murilo Cezar), disposto a provar sua “inocência” para Otto (Dalton Vigh) e o irmão mais novo. Ele chega empolgado, quando Marcelo e Luísa (Thais Melchior) estão comemorando as altas chances da inseminação ter dado certo.

Marcelo, antes de ouvir o que Roger tem para falar, deixa claro o que pensa, dizendo que é mais uma armação. O irmão vilão pede um voto de confiança e afirma ter informações importantes sobre o paradeiro de Waldisney (Pedro Lemos), mas que não pode falar quem passou os detalhes para ele. Roger conta que não sabe o que ele vai estar fazendo, mas garante que vai estar lá.

A empolgação de Roger, aumenta a desconfiança de Marcelo e Luiza. O irmão mais velho afirma que é a melhor chance do trio pegar o “pilantra”. Apesar de estar correndo risco nessa missão, Marcelo cede ao pedido do irmão e diz que irá conversar com Otto. Roger agradece pela oportunidade.

Antônio fica arrasado ao descobrir que Violeta está trabalhando com Waldisney Otto notou a presença de um casal estranho na noite de estreia da websérie “Fator 500” e, desconfiado, pediu as filmagens das câmeras de segurança para Ruth (Myrian Rios). Através de um programa de reconhecimento, ele conseguiu identificar Waldisney e, com a ajuda de Marcelo, descobriu o envolvimento de Violeta (Gabriela Saadi).

Suspeitando que a vilão pudesse ter procurado pelo pai, ele foi até Antônio (Jitman Vibranovski). Lá ele comenta sobre a investigação que está fazendo e conta que Violeta está trabalhando com Waldisney. Antônio fica desolado ao receber a notícia. Ele lamenta as escolhas que a filha fez durante a vida. Otto avisa que, se tiver qualquer tipo de novidade sobre Violeta, irá avisa-lo. Antônio, aos prantos, agradece.

