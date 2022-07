Poliana Moça: Romeu tenta enganar Roger, Violeta e Waldisney

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (25) Romeu (Marcos Oliveira) teve uma grande surpresa no “Parque Collodi”. O dono do parque se deparou com o trio de vilões andando pelo local. Violeta (Gabriela Saadi) e Waldisney (Pedro Lemos) falam que estão à procura de Pinot (João Pedro Delfino). Romeu admiti que sabe onde o boneco está, mas só irá revelar com uma condição: se os três brincarem com a Clotilde, a roda gigante do parque.

+ Poliana Moça: Romeu enfrenta Toquinho

Assim feito. Romeu coloca Roger, Violeta e Waldisney na roda gigante. O dono do parque faz apronta com eles, fazendo passar por várias voltas até que o trio de vilões saia totalmente tontos do brinquedo. Roger questiona novamente sobre Pinot e Romeu insisti em continuar com a brincadeira. O vilão o pega pela gola da camisa, o ameaçando e, o dono do parque, revela que o boneco já voltou para cidade.

O trio maldoso não gosta nada da resposta e resolve aprontar, na mesma moeda, com o dono do parque. Eles prendem Romeu na roda gigante e deixa ele sozinho no local, dando várias voltas no brinquedo. Ao voltar pro esconderijo, Violeta e Waldisney suspeitam de Romeu. “Ninguém acha um bilhete de loteria e joga no lixo”, afirma o “parça” de Pinóquio.

Kessya e Poliana falam sobre relacionamentos

Kessya (Duda Pimenta) e Poliana (Sophia Valverde) curtem uma série juntas. Elas comentam sobre o amor vivido pelo casal na história que estão assistindo. Kessya faz questão de lembrar a amiga que é apenas ficção e depois poderiam cair naquela de “expectativa vs realidade”. Poliana acredita que é possível viver na vida real, uma história de amor igual do cinema.

Continuando o papo, Kessya comenta que elas falam com muita propriedade, já que nunca estiveram em um relacionamento amoroso. As amigas comentam sobre os casais que estão se formando entre os amigos. Kessya questiona a amiga sobre Eric (Lucas Burgatti) e Poliana esclarece que conseguiram se resolver. A filha de Otto (Dalton Vigh) também comenta sobre o dia da estreia da série, onde seu pai deu um conselho valioso para o menino.

