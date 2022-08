Poliana Moça: Sérgio confessa que está morando na Onze

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (17), Sérgio (Guilherme Boury) é flagrado depois de um princípio de incêndio na empresa. O rapaz derrubou uma caneca de chá quente em um dos computadores e o líquido provocou um curto-circuito nos computadores.

+ Poliana Moça: Otto e Poliana discutem feio por causa de Éric

O acidente aconteceu quando Sérgio foi se preparar para dormir. Ele fica com olhos marejados ao se lembrar de casa e dos filhos. Enquanto assiste à web-serie de Luigi (Enzo Krieger), Sérgio sente cheiro de queimado e saí preocupado pela empresa.

A fumaça fez com que os seguranças fossem chamados e Claudia (Letícia Cannavale) também, assistente da empresa. Ao chegar na Onze, a amiga de Joana (Daniela Paschoal) estranha a presença de Sérgio. Após o problema ser resolvido, Claudia coloca o rapaz contra parede e Sérgio se vê obrigado a confessar que está morando no escritório.

Sérgio confessou que está morando na 0110! #PolianaMoça #PolianaMoça108 pic.twitter.com/KuWdhEZfcI

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 18, 2022

Raquel e se despede de Lorena A mudança de Raquel (Isabella Moreira) começa e essa situação mexeu com toda a família. Lorena (Pietra Quintela) chega no quarto e encontra a irmã arrumando as roupas. Raquel brinca, dizendo que a irmã já pode comemorar, pois o quarto será só dela agora. A menina admiti que sentirá saudades da irmã mais velha.

Raquel garante a irmã que elas vão se falar todos os dias, pelo menos por mensagem e que ela pode visitá-la quando quiser. Ela chama os pais e anuncia que está pronta para a mudança e conta que sentirá muita falta da família. Claudia garante que será uma experiência perfeita para Raquel.

Raquel tão perfeita preocupada e tendo essa conversa com a Lorena de um jeito tão maduro! #PolianaMoça #PolianaMoça108 pic.twitter.com/h8nirFQZsZ

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 17, 2022

Veja o que está rolando TV:

+ Pantanal: Alcides defende Zaquieu e acaba vivendo show de horror

+ Além da Ilusão: Margô obriga Úrsula a contar história por trás do nascimento de Joaquim

+ Jade Picon grava sua primeira cena de ‘Travessia’ ao lado de Chay Suede: “Melhor”