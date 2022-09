Poliana Moça: Sérgio e Joana tem momento especial durante jantar

Sérgio (Guilherme Boury) aceitou o convite de Joana (Daniela Paschoal) para passar a quarentena em casa com ela e os meninos, em ‘Poliana Moça’. No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (28), ele percebeu que a amada estava cansada e aproveitou a situação para preparar um jantar romântico para ela.

Joana fica impressionada com a atitude do ex-marido e se sente aliviada por ter ele por perto, neste momento complicado de mudança de rotina. O casal aproveitou o jantar para discutir as tarefas da casa, para deixar o clima mais tranquilo na casa.

Durante o jantar, Joana se queixou do corpo, com medo de não caber em suas roupas, devido à comida maravilhosa que ele fez. Sérgio aproveitou o momento para encher a mulher de elogios e combinar um plano de malhação em casa.

Assim meu coração não aguenta #PolianaMoça #PolianaMoça138 pic.twitter.com/rzb5qUJ4er

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 29, 2022

Ruth teme crise na escola e acaba desabafando com Otto Ainda no capítulo desta quarta-feira (28), Ruth (Myrian Rios) contou para Otto (Dalton Vigh) que muitos pais querem tirar os filhos da escola, por conta de terem perdido seus empregos na quarentena, em ‘Poliana Moça’.

A diretora diz que entende os problemas que as famílias estão enfrentando, mas teme uma crise financeira na escola. Para alegria de Ruth, Otto diz que trouxe uma notícia boa. O empresário disse que a plataforma “Escola dos Sonhos” está pronta e será gratuita para a escola.

Arrasou, Otto #PolianaMoça #PolianaMoça138 pic.twitter.com/zRPmlyEiHA

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 29, 2022

