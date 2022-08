Poliana Moça: Song e Luigi finalmente se beijam

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (04) Luigi (Enzo Krieger) e Song (Bella Chiang) finalmente conseguiram se beijar. Logo depois de terminarem suas tarefas na escola, Song organiza as carteiras da sala em formato de círculo. No espaço que se abriu, ela ensina Luigi uma coreografia. Em um momento super fofo, ele elogia a forma que Song dança e ela fala que a forma que Luigi dirige um set, não tem igual. O casal finalmente se beija, sem ninguém mais para interromper.

Enquanto isso, Durval (Marat Descartes) e Luísa (Thaís Melchior) acreditam que fizeram progresso ao conseguir a localização de Otto e chamam a polícia. Porém eles chegam ao local onde os irmãos encontraram Waldisney (Pedro Lemos). No esconderijo, a dupla de vilões perde o controle do sequestro e já não sabem mais como continuar com o plano de Roger (Otávio Martins). O detector de segurança começa a tocar e Otto (Dalton Vigh) fica curioso pelo irmão vilão saber do que se trata. Roger pede para colocar um ponto final no teatro.

Antônio conta a verdade para Branca Branca (Lilian Blanc) chega com Antônio (Jitman Vibranovski) de um passeio cheio de aventuras. Logo em seguida, Nanci (Rafaela Ferreira) aparece e sua avó percebe que está triste. Em conversa, a neta conta que viu uma imagem de Waldisney em todos os jornais. O vilão foi reconhecido em um vídeo de segurança da escola. Nanci fala que o problema foi ver ele com outra mulher.

Enquanto isso, Antônio se lembra da visita de Otto. Ele se lembra que o empresário contou que sua filha, Violeta (Gabriela Saadi), estava junto com Waldisney, na estreia da webserie na escola. Depois de levar um chá para Nanci se acalmar, o namorado de Branca conta que a mulher que aparece com Waldisney não é uma nova namorada e sim, sua filha, Violeta.

