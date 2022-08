Poliana Moça: Vini conversa com Formiga e André sobre desejo de Raquel, Durval escuta tudo

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (09) Brenda (Flavia Pavanelli) pergunta para Raquel (Isabela Moreira) a respeito da conversa sobre se mudar da casa do seu pai. A filha de Durval (Marat Descartes) pediu calma a amiga e diz que vai falar com o pai sobre a dividir um apartamento. Celeste ouve a conversa entre as amigas e se convida para participar. Brenda e Raquel dizem que é um plano para o futuro. Porém Celeste (Allana Lopes) se anima, e diz que vai procurar com calma um apartamento perfeito para as três.

Enquanto isso, na padaria, Vini (Vicenzo Ricky) procura Formiga (Humberto Morais) e André (Thiago Franzé) e conta a novidade de Raquel. O rapaz não entende a namorada querer morar com Celeste, depois de tudo que ela aprontou na padaria. André e Formiga falam que a ex-garçonete pode ter mudado para melhor. Os amigos comemoram as futuras festas que vão dar no apartamento. Durval surpreende o trio perguntando sobre essa mudança de Raquel.

Marcelo finalmente leva alta do hospital

Ainda no capítulo desta terça-feira (09), Marcelo (Murilo Cezar) finalmente voltou para casa depois de passar dias intensos no hospital. O professor foi sequestrado por Violeta (Gabriela Saadi) e Waldisney (Pedro Lemos) e levou uma pancada forte na cabeça. Ele ficou internado em estado grave e deixou muito preocupado amigos e familiares.

Porém, para a surpresa dos médicos, Marcelo se recuperou rapidamente e acordou antes do esperado, deixando todos, principalmente Luísa (Thaís Melchior), aliviados. Marcelo recebeu alta e pode retornar para casa. Antônio (Jitman Vibranovski) fica muito feliz em receber o casal de volta na casa. O professor agradece a ajuda e chama o pai de Violeta de anjo da guarda.

