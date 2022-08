Poliana Moça: Waldisney descobre que Pinóquio foi visto pelas câmeras da escola

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (26), Pinóquio (João Pedro Delfino) continua preocupando Waldisney (Pedro Lemos), em ‘Poliana Moça’. O androide revelou que foi descoberto pelas câmeras da escola e seus últimos passos no local pode trazer grandes problemas para os vilões.

Pinóquio pede para jogar um pouco no celular e Waldisney chama sua atenção, dizendo que o androide já aprontou demais para o dia. O vilão comenta que, caso ele fosse descoberto na escola, tudo poderia ir por água abaixo. É aí que Pinóquio conta das câmeras de segurança da escola. Waldisney fica paralisado no segundo seguinte.

O boneco diz que não é preciso se preocupar, pois ninguém o conhece com a nova aparência. Com a ideia de se tornar um influencer da internet, Pinóquio diz que será um problema quando ele for famoso. Ele ainda surpreende Waldisney, dizendo que quando ficar popular, estará acima de tudo, inclusive da lei e poderá sair do esconderijo.

O Pinóquio: fica calmo, Waldisney

MaGaBeLo encerra as atividades e homenageia YuPeChlo Ainda no capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (26), Mário (Théo Medon), Gael (Kauan Siqueira), Benício (Vinícius Siqueira) e Lorena (Pietra Quintela) organizam uma cerimônia para passar o bastão para Yuna (Marianna Santos), Pedro (Tavinho Martins) e Chloe (Mari Campolongo). Agora eles estão prontos para ficar no lugar do outro clubinho.

“Juntos, vocês formam uma equipe imbatível. Uma combinação perfeita entre todas as virtudes necessárias para se tornar um bom investigador.”, discursa Mário. “O amor, a coragem e a sabedoria” completa Lorena, Gael e Mário. “Então, por isso, confiamos a vocês a honrosa missão te continuar o legado do clubinho e mantê-lo vivo e operante. Então assim, eu voz declaro oficialmente formados.”, finaliza o irmão de Luigi (Enzo Krieger).

MaGaBeLo homenageia YuPeChlo. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

