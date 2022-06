Poliana revela que se inspira em Sabrina Sato e Thássia Naves na moda

Em entrevista concedida na mais nova campanha da marca de calçados Ramarim no lançamento da linha Ritmos do Brasil, Poliana Rocha revelou que suas maiores inspirações na moda são Sabrina Sato e Thássia Naves. Além disso, a jornalista também contou os estilos de looks que mais prefere vestir.

Poliana detalhou que prefere usar roupas mais confortáveis durante os compromissos do dia a dia, mas sem abrir mão da elegância: “No dia a dia eu uso uma proposta casual confortável e elegante. Em casa só pijama!”. A jornalista revelou a preferência por roupas que não marquem muito o corpo mas que já se aventurou com looks que fogem da sua zona de conforto.



WhatsApp Image 2022-06-01 at 12.27.04 (1) Poliana Rocha estrelou a campanha Ritmos do Brasil da marca de calçados Ramarim

Divulgação

WhatsApp Image 2022-06-01 at 12.27.04 A mulher de Leonardo falou, em entrevista, suas inspirações na moda

Divulgação

WhatsApp Image 2022-06-01 at 12.27.44 Segundo a jornalista, Sabrina Sato e Thássia Naves são suas principais inspirações

Divulgação

poliana-rocha-e-leonardo Eles são avôs de Maria Alice

Reprodução

0

Mais sobre o assunto Leo Dias Poliana Rocha fala sobre traições de Leonardo: “Choro e sofrimento”



Leo Dias Virgínia e Zé Felipe dão bolsa Dolce & Gabbana a Poliana. Veja o valor



Celebridades Leonardo abre o jogo sobre casamento com Poliana Rocha: “É difícil”



Celebridades Poliana Rocha teve crise de ansiedade com viagem de marido e filho



Na entrevista, a mulher de Leonardo revelou que usou um vestido verde curto e justo em show do cantor o que gerou certo incômodo: “Um vestido verde curto e justo que saiu da minha zona de conforto, foi para um show do meu marido Leonardo. Não é de costume eu usar roupas mais justas e curtas. O sapato foi uma sandália com o salto muito alto, custei me equilibrar”.

Leia toda a entrevista abaixo:

1)O nome da campanha da Ramarim é “Ritmos”. Quais são as coisas que te dão ritmo na vida?

Resposta: “Minha família e a descoberta da nova Poliana na área profissional”.

2) A nova coleção combina texturas e cores intensas com elegância. Se você fosse montar um look só com essa premissa em mente, quais peças escolheria?

Resposta: “Escolheria um look que me deixasse confortável e com um toque de cor.

3) Qual o tipo de calçado que você mais costuma usar? E qual escolheria para um jantar romântico?

Resposta: “Os confortáveis, como tênis, os mocassins tratorados. E para um jantar romântico uma sandália com salto poderoso”.

4) Como você definiria o seu estilo para o dia a dia? Qual roupa mais gosta de usar quando está em casa?

Resposta: “No dia a dia eu uso uma proposta causal confortável e elegante. Em casa só pijama rsrs!”.

5) Quais celebridades brasileiras são sua referência quando o assunto é moda?

Resposta: “Sabrina Sato e Thássia Naves”.

6) Qual o look mais ousado que você já usou, na sua opinião? Qual foi o sapato escolhido e por quê?

Resposta: “Um vestido verde curto e justo que saiu da minha zona de conforto, foi para um show do meu marido Leonardo. Não é de costume eu usar roupas mais justas e curtas. O sapato foi uma sandália com o salto muito alto, custei me equilibrar rsrs!”

7) A Poliana tem algum estilo definido?

Resposta: “Eu gosto de roupas que não marcam muito o corpo, porém estou passando por um processo de descoberta”.

8) Qual o seu sapato favorito da coleção Ramarim?

Resposta: “Eu particularmente gostei de toda coleção, pois tem muito a ver comigo. Mas confesso que estou louca para usar o slide!”.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Poliana revela que se inspira em Sabrina Sato e Thássia Naves na moda apareceu primeiro em Metrópoles.