Polícia adverte Cristiano Ronaldo por dar tapa em celular de torcedor

O atacante português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, foi advertido pela polícia britânica por ter dado um tapa na mão de um jovem torcedor que tentava gravá-lo com o celular após o jogo contra o Everton, na temporada passada. Após advertir o jogador, a polícia do condado de Merseyside deu o caso como “encerrado”.

Acusado de agressão e de “danos criminais”, o português de 37 anos foi interrogado pela polícia em relação ao episódio, ocorrido no dia 9 de abril.

A mãe do torcedor protestou em suas redes sociais, com uma publicação com fotos do celular e da mão de seu filho. Em um vídeo que viralizou nas internet, foi possível identificar Cristiano derrubando o celular de um torcedor quando deixava o campo.