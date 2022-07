Polícia civil concluiu inquérito e tenta capturar acusados de feminicídios

A polícia civil de Itamaraju concluiu os inquéritos de n° 20077/2022 e 22959/2022 que tratam de Feminicídio ocorrido na cidade de Itamaraju.

O inquérito de n° 20077/2022 investiga o Feminicídio consumado ocorrido no dia 27/04/2022, cuja vítima Luana Correia Gonçalves foi morta com golpes de facão desferido por seu ex-companheiro Ginevaldo Oliveira de Jesus que não aceitava o fim do relacionamento.

Já o inquérito de n° 22959/2022 investiga o Feminicídio tentado ocorrido no dia 11/05/2022, cuja vítima M.M.A. também foi agredida por golpes de facão que atingiram a cabeça e o punho, desferidos por seu ex-companheiro Gedeon Francisco Souza Cardoso que queria reatar o relacionamento. A vítima somente não foi morta porque Gedeon foi impedido por familiares que chegaram e impediram a consumação do crime.

A polícia civil de Itamaraju representou pela prisão preventiva de Ginevaldo Oliveira de Jesus e Gedeon Francisco Souza Cardoso. A prisão foi deferida pela autoridade judiciária após parecer favorável do Ministério Público.

Contudo, após várias diligências, a polícia civil ainda não conseguiu localizar Ginevaldo e Gedeon, os quais se encontram foragidos da justiça.

Caso a população tenham informações do paradeiro de Ginevaldo e Gedeon, informar a polícia civil por meio dos telefones 197, 190 ou o telefone da Delegacia de Itamaraju 3294-3364.

Fonte: DPC Gilvan de Meireles Prates