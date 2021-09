Polícia civil cumpre mandado de busca e apreensão em Caravelas

Destaque



Publicado em 10 de set de 2021 e atualizado às 15:11

Na manhã desta sexta-feira (10) setembro, por volta da 7h30min, a equipe da Policia Civil de Caravelas, comandada pelo Delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, em cumprimento a Decisão judicial com força de Mandado de busca e apreensão domiciliar exarada pelo juízo desta comarca, deslocou-se ao Distrito de Juerana, a aproximadamente 50km da sede, local objeto deste Mandado.

Ao chegar ao referido local, encontrou o nacional R. de J. O., vulgo “Beto Fala Fina” em um dos quartos do fundo do imóvel, em que lhe fora dada a ordem para que deixasse o recinto, sendo que o pedido fora desobedecido, vindo o mesmo a esboçar reação no sentido de querer se evadir do local. Portanto necessário utilizar-se de legítima força lhe algemando.

Em ato continuo, os policiais realizam as buscas no imóvel, em que fora encontrada no interior do quarto onde o mesmo se encontrava, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 11 (onze) papelotes de substância análoga a cocaína, 09 (nove) pinos comumente utilizados para acondicionar cocaína, 01 (uma) faca tipo peixeira e R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais) em espécie.

Resaltando que ” Fala Fina” confirmou na presença dos seus familiares ser proprietário do material apreendido e que há aproximadamente três meses exercia a traficância.

Contudo foi apreendido o material ora mencionado, dada a voz de prisão ao investigado e conduzido a DT de Caravelas, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/06, pelo DPC Marco Antônio. Em seguida o flagranteado foi transferido para a carceragem da 8ª COORPIN.

Fonte | Delegado Marco Antônio de Oliveira Neves.