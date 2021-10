Polícia civil cumpre mandado de prisão contra acusado de estelionatos

Policial



Publicado em 7 de out de 2021 e atualizado às 22:09

Nesta quinta-feira (07) outubro, durante o final da tarde, agentes da Polícia Civil da Delegacia territorial de Teixeira de Freitas, realizou a prisão de ADERALDO DEOLINDO, em cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva.

Com base no processo 0002006-56.2012.8.05.0256 da 1ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas. A prisão do acusado ocorreu na Rua Godoaldo Amaral no bairro Teixeirinha.

O mandado foi expedido em 27 de agosto do ano corrente em processo criminal de estelionatos ocorridos no mesmo município.

ADERALDO DEOLINDO foi apresentado na sede da 8ª COORPIN na delegacia territorial de TEIXEIRA DE FREITAS, onde aguardará transferência para o CPTF, ficando a disposição da justiça.

Fonte: DT Teixeira de Freitas.