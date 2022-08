Polícia civil cumpre mandado de prisão contra acusado de homícidio

Nesta quarta-feira (03) de agosto, foi cumprido o Mandado de Prisão Preventiva pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas, por meio da equipe do Núcleo de Homicídios, em desfavor de um indivíduo de alcunha “GALEGO”. Principal acusado de ser o autor do homicídio que vitimou GILSON DE SANTANA MENESES, fato ocorrido no mês de abril, conforme consta no IP nº 36560/2022.

Ao ser ouvido em termo de interrogatório, GALEGO confessou a autoria do crime e informou que a motivação foi o fato da vítima ter pedido emprestado a sua bicicleta, porém não a devolveu. Posteriormente GALEGO foi informado de que a vítima havia utilizado a bicicleta para pagar dívida de drogas.

No dia seguinte GALEGO levou a vítima a força até um local próximo a sua residência, conhecido como DEZESSETE, atrás da empresa Embasa, e lá deferiu diversos golpes em direção a vítima, utilizado um pedaço de pau, atingindo diversas partes do corpo.

Ressaltou que a vítima conseguiu correr, porém caiu alguns metros depois indo a óbito, sendo o corpo encontrado dias depois.

GALEGO, encontra-se custodiado na carceragem da Delegacia de Teixeira de Freitas à disposição da justiça.

FONTE: 8ª COORPIN / DT TEIXEIRA DE FREITAS