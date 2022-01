Polícia civil cumpre mandado de prisão de acusado de homicídio

Destaque



Publicado em 25 de jan de 2022 e atualizado às 13:09

Ele cumpria prisão domiciliar por tráfico de drogas quando cometeu o crime no dia 12 de janeiro deste ano

O acusado de matar Valdeir Santos de Souza foi preso na manhã desta terça-feira (25), por policiais da Delegacia Territorial de Itamaraju, com apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Sul). No crime, ocorrido no último dia 12, mais duas pessoas foram baleadas e internadas em um hospital local. O preso já acumula diversas passagens por tráfico de drogas e estava em prisão domiciliar concedida pela Justiça.

“O alvo é um criminoso de altíssima periculosidade. Ele possui passagens por tráfico e porte ilegal de arma de fogo e, atualmente, gozava de benefício relativo à prisão domiciliar, porém não estava obedecendo às restrições impostas pela Justiça – continuando, assim, praticando crimes contra a vida, dentre outros”, explicou o delegado titular de Itamaraju, Gilvan de Meireles Prates.

No momento do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, foram encontradas as vestimentas utilizadas por ele no momento do crime. O homem foi encaminhado para a DT, onde passou por exames de corpo de delito, e segue à disposição da Justiça.

Fonte: DPC Gilvan de Meireles Prates / Natália Verena