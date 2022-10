Polícia civil cumpriu mandado de prisão em Caravelas

A equipe da Polícia Civil de Caravelas, comandada pelo delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, cumpriu nesta terça-feira (25) outubro, o mandado de busca e apreensão n° 8000923-50.2022.8.05.0050, expedido pela Vara Criminal de Caravelas.

Os investigadores destinaram ao endereço localizado na Avenida Ministro Adalicio Nogueira, nº 1134, Tancredo Neves em Caravelas. O mandado em desfavor de idoso Antônio Augusto Rodrigues Machado (65 anos).

No local foram encontrados no interior de um guarda roupa, uma Arma de Fogo (revólver marca Amadeo Rossi), calibre 38 e numa gaveta foi encontrado 06 (seis) munições intactas calibre 38 e 37 (trinta e sete) estojos deflagrados de munição calibre 38.

Noutro cômodo do imóvel foi também localizou, outra arma de fogo (fabricação artesanal).

Após o encerramento das buscas no primeiro endereço, os policiais Civis se dirigiram a Fazenda Nova Conquista, Zona Rural de Caravelas, segundo endereço citado no mandado de busca, no entanto, nenhum objeto ilegal foi encontrado.

O conduzido foi autuado em flagrante pela prática do crime tipificado nos artigos 12 da Lei 10.826/03, sendo arbitrada fiança em seu favor. Após pagamento da fiança mediante depósito bancário, o acusado foi liberado para responder em liberdade.