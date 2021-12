Polícia civil da 8ª Coorpin, cumpre 10 mandados de busca e apreensão em Itamaraju e região

Destaque



Publicado em 10 de dez de 2021 e atualizado às 22:18

Mais de 50 capturados são envolvidos com o tráfico de drogas e 12 autores de violência doméstica

Policiais civis das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) cumpriram 187 mandados de prisão e de busca e apreensão, além de 14 flagrantes, em diversos municípios do interior da Bahia, durante a 3ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin), nesta sexta-feira (10). Apreensões de armas e drogas também compõem os resultados das ações.

As equipes das Coorpins cumpriram 74 mandados de prisão e efetuaram 14 flagrantes. Das 88 pessoas presas, 59 são envolvidas com o tráfico de drogas. Também foram capturados 12 autores de violência doméstica e mais 12 por Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI’s), que abrange homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. Entre os criminosos, um homem foi autuado após espancar e enterrar a companheira viva, em Itabuna.

Os policiais civis também apreenderam 12 armas de fogo e nove quilos e meio de drogas, além de R$ 15.915,00 oriundos do tráfico. A primeira fase da operação Unum Corpus foi deflagrada em setembro e a segunda em outubro deste ano. Mais de 280 pessoas foram presas nas três fases das ações.

A diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo, destaca a integração das equipes. “Mais uma vez delegados, escrivães e investigadores mostraram a força da Polícia Civil da Bahia, com a integração de servidores de uma Instituição que gosta de cuidar da sociedade. Essa operação é intitulada Unum Corpus, justamente por isso, porque somos uma polícia unida pelo bem da população baiana”, pontuou.

Ascom-PC / Tony Silva