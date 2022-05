Polícia Civil de SP pede prisão preventiva do empresário Saul Klein

Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva do empresário Saul Klein, o herdeiro das Casas Bahia, por crimes sexuais contra 14 mulheres.

Saul é acusado pelos crimes de tráfico de pessoas, estupro, estupro de vulnerável, trabalho análogo à escravidão, por favorecer a prostituição, manter casa de prostituição e por falsificar documento público.

Além do Saul Klein, várias outras pessoas ligadas ao esquema de aliciamento e exploração de mulheres também estão sendo investigadas.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público de São Paulo, em 2020, a partir dos relatos de vítimas do empresário. Mas o esquema de aliciamento começou a ser tornar público a partir de reportagens investigativas mostrando que o número de vítimas pode ser bem maior do que o das meninas que resolveram denunciar. O documentário “O Império do Abuso” dos jornalistas Camlia Brandalise e Pedro Lopes é resultado de uma dessas investigações de fôlego.

A delegada Priscila Camargo, da Delegacia de Defesa da Mulher de Baureri, está à frente do caso, mas as investigações correm em segredo de justiça.

Em nota, o advogado de defesa de Saul Klein, André Boiani e Azevedo, diz que o cliente não cometeu qualquer crime e que o indiciamento e pedido de prisão são atos discricionários da autoridade policial.

As denúncias de assédio e exploração sexual dos donos da Casa Bahia atravessam gerações. O pai de Raul, Samuel Klein, também foi acusado de manter uma rede de aliciamento de menores para exploração sexual, mas morreu sem responder a qualquer processo judicial. Saul tem 68 anos e se o processo na justiça não for concluído antes dele completar 70 anos, ele pode não ir para a cadeia mesmo se comprovados os crimes.

