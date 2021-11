Polícia Civil desmonta casa de jogos e apostas em Santa Cruz Cabrália

Destaque



Publicado em 17 de nov de 2021 e atualizado às 11:49

Máquinas caça-níqueis foram apreendidas e o proprietário foi conduzido para delegacia

Com base em informações recebidas pelo Disque Denúncia, policiais da Delegacia Territorial (DT) de Santa Cruz Cabrália localizaram uma casa de apostas e jogos ilegais, na manhã de terça-feira (16).

Seis máquinas caça-níqueis e uma mesa de jogos foram apreendidas, no estabelecimento situado no bairro Terra de Vera Cruz, naquele município.

O proprietário do local foi conduzido para DT/Santa Cruz Cabrália, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela prática delituosa prevista no Artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. O material será enviado para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Por | Ascom PC