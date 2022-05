Polícia Civil do Prado prende acusado de destruir estátua de Cristo

Na madrugada desta quarta-feira (04) maio, a estátua de Cristo, monumento histórico da Praça da Igreja do Prado foi vandalizada, com a destruição de ambos os braços.

A Polícia Civil foi acionada e identificou o autor do vandalismo (dano patrimonial), através das imagens de câmeras da região.

O autor é um andarilho, natural de Itamaraju. O mesmo foi preso e flagranteado pelo crime tipificado no Art. 163, parágrafo único, III do Código Penal (dano ao Patrimônio Público, com pena de 06 meses a 3 anos Detenção.

O homem de 41 anos em condições e permanece detido, sendo arbitrada fiança.

O acusado foi transferido para Carceragem da Sede da 8ª Coorpin.

Fonte: DPC Kleber