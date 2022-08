Polícia Civil do Rio cumpre mandados na Operação Resina

Nesta quarta-feira, 28 mandados de busca e apreensão e sete de prisão foram cumpridos por agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público na Operação Resina deflagrada contra organização criminosa que atuava no desvio de cargas de resina, aço, ferro e alumínio. As ordens foram cumpridas em diversas cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma e entre os presos também está um empresário de São Paulo, que segundo a investigação, era o responsável por encontrar os compradores das cargas que eram desviadas.

Dois policiais civis de São Paulo também foram alvos de mandados de busca e apreensão, apontados como os responsáveis por fazer os registros falsos dos roubos.

A investigação também identificou que estava em andamento negociações para receptação de trilhos do metrô da capital fluminense em conversas envolvendo os nomes do vereador William Coelho e seu pai. O parlamentar foi alvo de mandados de busca e apreensão no seu gabinete na Câmara de Vereadores do Rio.

Em coletiva de imprensa, o promotor do Gaeco, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, Rogerio Sa Ferreira, comentou sobre que partiu de informações que estão sendo investigadas.

Em nota a Câmara Municipal do Rio informou que colaborou e garantiu total acesso às dependências da Casa, e que os agentes foram apenas ao gabinete do parlamentar.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa ou assessoria do vereador Wiliam Coelho. A Polícia Civil de São Paulo foi procurada sobre o suposto envolvimento de agentes na organização criminosa, mas até o fechamento da reportagem não houve resposta.

Segurança Rio de Janeiro Raquel Mariano / Beatriz Arcoverde Fabiana Sampaio – Repórter da Rádio Nacional Operação Resina 2:01