Polícia Civil faz alerta contra golpes digitais

Publicado em 18 de jan de 2022 e atualizado às 15:16

A Delegacia Territorial de Prado, representada pelo delegado substituto Dr. Máderson Souza, faz um alerta à população contra falsos anúncios de alugueis de casas de veraneio.

Com a chegada do verão, é comum a procura de imóveis para passagem de temporada na cidade, contudo é preciso ficar atento na hora de fechar o contrato. Nas últimas semanas, foram registrados na delegacia diversos boletins de ocorrência (BO) os quais relatam falsas contratações de imóveis.

O esquema funciona da seguinte forma: primeiro, são postados anúncios, com fotos chamativas, em conhecidos sites da internet; depois, as vítimas entram em contato com os supostos anunciantes e confirmam interesse, assim são criados contratos de alugueis solicitando um adiantamento como “sinal”, valores próximos de R$ 2.500,00, gerando uma fictícia promessa de reserva da casa.

Após isso, as vítimas, geralmente oriundas de outros estados, viajam quilômetros até o município do extremo sul baiano e, quando procuram pelo endereço informado acabam não o encontrando, daí se dão conta de que caíram em um golpe.

“É tudo bem elaborado.”

Destaca Dr. Máderson Souza

Informa a autoridade policial que muitas ocorrências apontam como objeto de contrato um imóvel aparentemente localizado na Rua José Pontes de Almeida, nº 575, porém ficou constatado por meio de diligências que a casa não existe. Também, foi notado que os contratos são gerados de forma alternada em nome de três locadores diferentes, sendo uma mulher de nome Celici e dois homens de sobrenome Hans.

Por fim, um inquérito policial será instaurado com a finalidade de apurar os fatos.

Fonte: Delegacia Territorial de Prado.

