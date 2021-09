Policia Civil investiga caso de aliciamento de menores em Itamaraju

Destaque



Publicado em 16 de set de 2021 e atualizado às 15:10

Um morador do Bairro Bela Vista é acusado de aliciar uma adolescente de apenas 12 em Itamaraju. O caso foi descoberto pela mãe da garota que fez uma denúncia na Delegacia da Policia Civil nesta quinta-feira (16).

Conforme informações, em depoimento as autoridades policiais a genitora relatou que o acusado vinha pagando para sua filha uma quantia em dinheiro em troca da prática de sexo oral.

Após conhecimento do caso a policia saiu em diligência e prendeu o acusado. Os procedimentos legais estão sendo realizados e o caso segue sendo acompanhado pelo Conselho tutelar que busca a Proteção dos Direitos da criança e do Adolescente onde o inquérito deve ser concluído em breve pelo Delegado responsável pelas investigações. O mesmo poderá responder pelo crime de estupro de vulnerável,com base na lei nº 13.869, de 05 de Setembro de 2019, o nome do acusado foi mantido em segredo da justiça.