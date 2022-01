Polícia civil prende acusado com tornozeleira eletrônica e quase 3 kg de drogas

Destaque



Publicado em 20 de jan de 2022 e atualizado às 11:14

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (20) de janeiro, policiais civis de Teixeira de Freitas deflagraram ações que culminaram na prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Os agentes da segurança pública cumpriram dois mandados de busca e apreensão, pelo crime de tráfico de drogas no Bairro Vila Vargas.

As investigações da delegacia territorial de Teixeira de Freitas, conseguiram representar ao poder judiciário a atuação de indivíduos no tráfico de entorpecentes, sendo expedido os mandados de busca e apreensão.

Com a decisão judicial autorizando as buscas, as equipes cumpriram os referidos mandados. Localizando em poder do acusado 2,47 kg de maconha e 30 gramas de crack, onde foi formalizada a prisão em flagrante. O acusado estava utilizando tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar.