Polícia civil prende acusados por comércio de dinheiro falso em Teixeira

Publicado em 12 de mar de 2022 e atualizado às 19:58

Uma equipe da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, prendeu em flagrante dois acusados de comercializar dinheiro falso.

Com base nas investigações a equipe recebeu informação da Centro de Distribuição dos Correios de Teixeira de Freitas, detalhando que uma encomenda suspeita havia sido fisgada pelo equipamento da unidade e apontava se tratar de cédulas falsas de dinheiro.

As informações presentes na encomendo permitiram os agentes Polícia Civil localizar os indivíduos que aguardava receber R$ 2 mil reais em notas falsas.

Os acusados foram abordados e presos, sendo posteriormente encaminhados para a sede da 8ª COORPIN.

Em depoimentos os acusados assumiram ter comprados as células que seriam passados no comércio de Teixeira de Freitas e região. Ainda relataram que no ano anterior havia realizado a operação por duas vezes. E poderão responder pelo crime previsto no artigo 289 do código penal brasileiro.

A polícia tenta identificar o fabricante das notas faltas.