Polícia Civil prende ladrões e receptadores de 38 botijões de gás em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, após registros de ocorrências de furtos de botijões de gás em duas localidades da cidade, empreendeu diligências e identificou os autores dos furtos qualificados, bem como identificou os receptadores.

Foram furtados de 02 estabelecimentos comerciais um total de 59 botijões de gás e foram recuperados 38.

Os autores dos furtos e receptadores foram identificados no município de Nova Viçosa no distrito de Posto da Mata, com os quais foram recuperados 14 botijões de gás.

Os receptadores confirmaram terem pago via pix a quantia de R$ 2800,00 aos acusados de furto, por 14 botijões de gás e que em 24.02.2022, também teriam pago a quantia de R$ 2800,00 reais, via pix, pelo mesmo número de unidades.

Também na cidade de Teixeira de Freitas foram receptados a quantidade de 10 botijões de gás, comercializados pela quantia de R$ 2.000,00 reais.

A ação policial foi realizada pela DT de Teixeira de Freitas que contou com o apoio da DT de Nova Viçosa.

Diligências continuam sendo empreendidas para recuperar os outros 21 botijões furtados.

Fonte: 8ª Coorpin