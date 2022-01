Polícia civil prende principal suspeito de tentativa de homicídio

Destaque



Na manhã desta quinta-feira (06) de janeiro de 2022, a equipe da Policia Civil de Caravelas, comandada pelo DPC Marco Antônio de Oliveira Neves, foram informados que no período noturno da última segunda-feira 03/01/2022, houve uma tentativa de homicídio em face de Patrick Albert, morador da Barra de Caravelas, e que o autor da tentativa havia sido um indivíduo conhecido por “Lapinha”, o qual efetuou disparos contra a vítima e em seguida se evadiu numa motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, escondendo-se em uma propriedade rural, na Barra Velha, próximo a Barra de Caravelas.

Outrossim, a equipe do Serviço de Investigação S.I, obteve informações de que na noite de ontem, 05/01/2022, “Lapinha” havia retornado para Barra de Caravelas na mesma motocicleta, portando um revólver em sua cintura e a procura de Patrick Albert com o intento de concluir o homicídio. Porém, “Lapinha” não logrando êxito em localizar Patrick, retornou sentido ao mesmo endereço onde estava escondido.

De posse dessas informações a Equipe da DT de Caravelas se deslocou com o intuito de localizar o referido indivíduo, para intimá-lo a comparecer na delegacia territorial para prestar os devidos esclarecimentos.

Após incursões, a equipe da Polícia Civil logrou êxito em localizar o endereço de “Lapinha”, onde a Equipe o chamou e se identificou como sendo Policiais Civis e pediu para que o mesmo saísse para receber a intimação, todavia o indivíduo tentou se evadir, sendo necessário a equipe realizar disparos de arma de fogo para o alto para que o mesmo parasse.

O indivíduo obedeceu a ordem Policial, sendo encontrado em seu poder um revólver calibre 38, marca Taurus, nº 801627, municiado com 03 (três) cartuchos intactos. Em seguida, mediante autorização do indivíduo, a Equipe realizou buscas no interior do imóvel, localizando 01 (uma) garrucha artesanal no interior do imovél, além da motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, ostentando placa policial MQR-6589, utilizada por “Lapinha” na tentativa de homicídio em face de Patrick.

Diante dos fatos o material foi apreendido e o acusado foi conduzido e preso na delegacia de Caravelas, sendo flagranteado pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Art.14 da Lei n° 10.826/2003 pelo DPC Marco Antônio. Em seguida o flagranteado foi transferido para a carceragem da 8ª COORPIN.

Vale salientar que o preso responde por dois processos por tráfico em São Gabriel da Palha. ES.

