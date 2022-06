Polícia Civil prende suspeito de atear fogo ao apartamento da ex

A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (7/6), o suspeito de incendiar o apartamento da ex-companheira, em Valparaíso (GO), no Entorno do Distrito Federal. Moisés Domingos da Costa, 45 anos, estava na casa de um irmão, em São Sebastião.

O crime ocorreu na sexta-feira (3/6). Furioso após o término do relacionamento, o acusado invadiu o condomínio onde Cinara Cristina dos Santos Matos, 47, vivia, arrombou o apartamento e incendiou o imóvel. Todos os cômodos foram atingidos pelas chamas, transformando em cinzas móveis, peças de roupa e utensílios domésticos.

Veja imagens do incêndio criminoso:



0

Segundo a vítima, nem ela nem o afilhado estavam no imóvel, pois haviam saído de lá com medo da violência do suspeito. Câmeras de segurança do condomínio flagraram o momento em que o homem aproveita um momento de desatenção do porteiro e usa uma bicicleta para passar pela guarita sem ser notado.

Relacionamento abusivo

Segundo a empresária, o relacionamento durou cerca de três anos e chegou ao fim em dezembro do ano passado, após muitas ameaças, humilhações e agressões físicas. Cinara acionou a Polícia Civil de Goiás, o Ministério Público e o Poder Judiciário para conseguir uma série de medidas protetivas.

“No entanto, ele nunca respeitou as restrições e continuava a me perseguir, tanto nas redes sociais quanto nos lugares em que eu ia. Ele estava sempre rondando e ameaçando a mim e minha família, principalmente as minhas filhas”, disse.

Por duas vezes, Moisés teria tentado esfaquear Cinara depois de discussões. Em ambos os casos, a empresária revelou ter escapado por pouco. “Ele tentou me furar duas vezes, após estar sob efeito de álcool e drogas. Ele usava o fato de ser usuário para justificar essas agressões. No entanto, costumava ser violento, mesmo sóbrio”, contou.

Cinara mudou toda a rotina em virtude da perseguição feita pelo ex. “Eu tive de abandonar toda a minha vida praticamente porque ele estava me perseguindo”, desabafou.

A empresária procurou a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) logo após o incêndio criminoso para registrar ocorrência.

