Polícia Civil prende suspeitos de chacina que resultou em cinco mortos em Itabela

Publicado em 19 de nov de 2021 e atualizado às 19:06

Uma ação da Polícia Civil realizada no município de Itabela nesta sexta-feira (19) com a finalidade de cumprir uma série de mandados de busca e apreensão com base na OPERAÇÃO HEPTA.

A operação fundamentada nas investigações da chacina que matou cinco pessoas ocorrida numa propriedade rural as margens da BR-101 no último dia 30 de outubro.

Três pessoas dentre eles Glauberth Natan e Luiz Felipe, que chegou a confessar a familiares que havia participado do crime apenas conduzindo o veículo utilizado para promover os assassinatos.

Outros dois acusados também tiveram a prisão cumprida, no entanto, o delegado Moisés Damasceno, coordenador regional da Polícia Civil, duas pessoas são consideradas foragidas.

Familiares de Glauberth Natan, lamentaram o corrido as vítimas. Afirmam que a justiça necessita ser feita. “Tá doendo, saber do envolvimento dele neste crime, mas foram vidas humanas tiradas e não de animais domésticos a exemplo de galinhas e gado, ele tem que pagar pelo erro que cometeu”.

O resultado da operação será apresentado a qualquer momento na sede da 23ª Coordenadoria Regional, em Eunápolis.