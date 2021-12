Polícia civil promove “Operações Noturnas” em Teixeira de Freita

Destaque



Publicado em 16 de dez de 2021 e atualizado às 15:41

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas através dos policiais civis do CATI-Sul, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão de numero 8020517-48.2021.8.05.0256, expedido pelo Exmo. Juiz Criminal de Teixeira de Freitas. E durante o cumprimento do mandados nos 4(quatro) endereços cabe salientar que:

1 – No endereço da RUA GUAPER, Bairro Luiz Eduardo – A equipe foi recebida pelo Investigado M. DE S. N. que ao ver a equipe correu e evadiu-se pelos fundos da casa, utilizando-se de uma escada. Na fuga o Investigado deixou para traz dois aparelhos celulares, listados em campo próprio. Sendo assim, a equipe adentrou no imóvel realizou as buscas, e encontrou no terreno próximo a garagem 3(três) armas de fogo, 2 duas espingardas artesanais e uma carabina, mais munições, chumbinho e pólvora. Depois de realizado das buscas a Irmã do Investigado, a nacional J. de S. N., que disse não reside no local, mas que achou estranho ver a viatura da policia e se aproximou. Desta forma, a citada foi informada do cumprimento do mandado.

2- No endereço da Rua JOAO TRINTA, 77, foi cumprido na presença do senhor O. C. A., proprietário do imóvel, já desocupado. Uma vez que a Investigada R. e seu companheiro D., já não residiam no local a cerca de 18 dias.

3- No imóvel localizado na RUA POUSO ALTO, 353, B. Luiz Eduardo Magalhaes – A equipe cumpriu na presença da moradora M. DAS G.F. DOS S. avó de A. P. Nada de ILICITO FOI ENCONTRADO.

4 – No imóvel da RUA POUSO ALTO, 383, a moradora A. P. não se encontrava e foi dado cumprimento, sem a presença de nenhum morador. Não sendo encontrado nada de Ilicito. Posteriormente o irmão de A. P. , o nacional W.DE J. R. J. apareceu e deu ciência do cumprimento do mandado.

Posteriomente, todos os envolvidos foram intimados. Boletim de Ocorrência 00140356/2021

Após o cumprimento dos mandados a equipe realizou saturação, no horário das 19:30 as 00:30 horas nos bairros mais conflagrados da cidade, Liberdade, I e II, Tancredo Neves, Padre Jose I e II, Res. Ramalho, bem como em ruas especificas do bairro São Lourenço. Nesta ocasião diversas pessoas foram abordadas. Em todos os bairros priorizou-se as zonas sensíveis, onde há sempre ações de confronto entre os grupos de meliantes, bem como casas abandonas e terrenos baldios onde usuários consomem drogas. Contudo, nesse momento nada de Ilicito foi encontrado com os abordados.

As diligências foram encerradas por voltas 00:30. Frisando que não houve homicídios ou tentativas na cidade.

Fonte: Polícia Civil/CATI Sul