Polícia civil realiza prisão por tráfico de drogas

Publicado em 31 de dez de 2021 e atualizado às 17:46

Durante a quinta-feira (30) de dezembro, policiais Civis do CATI SUL receberam denuncias que nas proximidades do Colégio Irmã Dulce, bairro Castelinho em Teixeira de Freitas, estava acontecendo intensa movimentação de Trafico de Drogas, com muita circulação de motocicletas e usuários de drogas nas esquinas.

Além de pessoas ostentando armas de fogo, e que a mercancia das drogas era feita por mulheres e alguns homens que ficavam parados no cruzamento da rua Santa Luíza.

Diante da denuncia a equipe diligenciou até a referida rua, e fez campana observando que no local apareceu uma mulher de short preto, e esta segurava uma saco dela com uma bolsa preta em uma das mãos.

Sendo assim, a equipe se aproximou e realizou a abordagem, sendo encontrado na bolsa de M. O, as drogas e materiais.

Durante depoimento, o acusado assumiu fazia mercancia das drogas e que já havia vendido 10 (dez) pinos de cocaína. Foi dado voz de prisão a conduzida, e ela juntamente com os materiais apreendidos apresentados neste plantão da 8 coordenadoria de policia onde foi lavrado o APF.

Material Apreendido

30 Saquinhos de Brasinha – para embalar Drogas

01 celular SAMSUNG A21 S

A quantia de R$ 102,00 ( cento e dois reais).

Uma balança de precisão prateada.

Uma pedra pequena pesando 08(oito) gramas com aparência de crack.

17( dezessete) gramas de uma substância aparentando maconha.

12( doze) gramas de drogas com aparência de Cocaína

Fonte: Cati Sul