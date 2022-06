Polícia de AL tem mais imagens de dupla responsável por roubo a Maia

Como divulgado pelo Fantástico no último domingo, algumas das 36 câmeras do prédio de Carlinhos Maia foram desligadas 15 dias antes do assalto, tempo necessário para que as imagens fossem excluídas pelo servidor, automaticamente. A coluna descobriu que as duas imagens da garagem que mostram os bandidos, no entanto, não são as únicas que capturaram a ação deles.

A Polícia de Alagoas teve acesso a outras gravações que mostram mais nitidamente o rosto dos ladrões, como noticiou esta coluna previamente. Esses vídeos, inclusive, teriam sido apresentados a Carlinhos, para que um reconhecimento pudesse ser feito, mas sem sucesso.



foto-Carlinhos-Maia Carlinhos Maia deu entrevista ao Fantástico

Reprodução / TV Globo

frame-relogio-de-um-milhao-roubado-de-carlinhos-maia Relógio, no valor de R$ 1 milhão, foi roubado junto com o cofre

Reprodução/ TV Globo

frame-pertences-revirados-no-quarto-carlinhos-maia Outros objetos de valor não foram levados

Reprodução/ TV Globo

frame-ladroes-invadindo-prédio-carlinhos-maia Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos

Reprodução/ TV Globo

frame-porta-arrombada-quarto-carlinhos-maia Porta do quarto do comediante foi arrombada

Reprodução/ TV Globo

frame-colar-de-um-milhão-e-meio-roubado-de-carlinhos-maia Colar no valor de R$ 1,5 milhão foi levado do apartamento do influenciador

Reprodução/ TV Globo

frame-ladroes-invadindo-prédio-carlinhos-maia Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos

Reprodução/ TV Globo

Ainda assim, as imagens contribuem para a solução do caso. Nas gravações é possível identificar mais detalhes do homem e mulher responsáveis pelo roubo, além de que ele é alto e ela é baixa. Ao todo, a dupla furtou bens no equivalente a R$ 5 milhões, dentre eles um relógio e um colar de diamantes, que custaram mais de R$ milhão cada.

Além disso, foi através de algumas dessas gravações que a Polícia pôde perceber que os bandidos forjaram o arrombamento do local, pois entraram no apartamento abrindo a fechadura digital com o código. Como a coluna revelou na semana passada, apenas cinco pessoas, além de Carlinhos e Lucas, tinham acesso a esta senha, o que aumentou as suspeitas sobre pessoas próximas serem as mandantes do crime.

