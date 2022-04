Polícia de SP abre inquérito para apurar ameaças de morte contra Lula

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar ameaças de morte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A investigação foi autorizada pela Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). As ameaças foram publicadas no site do PT em 24 de março e 5 e 7 de abril. As mensagens diziam que pessoas de dentro do partido iriam matar Lula em São Paulo ainda neste ano. O autor assinou como Luiz Carlos Prestes, político comunista e ex-senador que foi perseguido pela ditadura militar. Ele morreu em 1990. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) confirmou a abertura do inquérito e afirmou que a detalhes sobre a investigação serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.