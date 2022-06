Polícia descobre cativeiro ilegal de aves silvestres em Santa Cruz Cabrália

Um cativeiro ilegal de aves silvestres foi descoberto neste quarta-feira (15) pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Porto Seguro.

Flagrado pelos policiais após ser denunciado, o proprietário do imóvel, que fica em em Santa Cruz Cabrália, confirmou que não tinha autorização para manter as 10 aves silvestres encontradas no local em cativeiro. Os animais foram encontrados presos em gaiolas.

Todos os pássaros foram apreendidos e enviados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Porto Seguro. Manter em cativeiro e comercializar aves silvestres configura crime ambiental previsto em lei (Lei Federal nº 9.605/98).

Não há informações de que punição foi aplicada ao homem.