Polícia divulga imagens inéditas de Alec Baldwin após tiro no set de Rust

Seis meses depois do disparo que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, em outubro de 2021, durante as gravações do filme Rust, a polícia do condado de Santa Fé, nos EUA, divulgou uma série de vídeos únicos captados momentos antes e após a tragédia.

As primeiras imagens, captadas por uma câmara de produção, mostram, de acordo com a Variety, um ensaio em que o ator surge dentro de uma igreja e puxa uma arma e a aponta à câmara.

A imprensa internacional fala ainda em dezenas de vídeos e documentos, tornados públicos pelo gabinete do xerife do Condado de Santa Fé. As imagens em questão foram captadas pelas câmaras de seguranças dos polícias e detetives que chegaram ao local imediatamente após o disparo que matou Halyna Hutchins e feriu no ombro o diretor Joel Souza.

Entre as imagens há ainda depoimentos de Souza no hospital. Ele diz no vídeo que a responsável pelas armas usadas na produção, Hannah Gutierrez-Reed, entregou a arma a Baldwin e disse-lhe que esta estava “fria” ou “limpa” (ou seja, não tinha balas verdadeiras).

Veja aqui as imagens inéditas.