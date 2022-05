Polícia Federal indicia ‘Faraó dos Bitcoins’ por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira, 26, Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins“, por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Ele foi preso no ano passado em uma operação que investigava pirâmides financeiras e investimentos irregulares em criptomoedas. A empresa do Faraó dos Bitcoins, a GAS Consultoria, baseada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, teria movimentado quase R$ 40 bilhões nos últimos anos. O inquérito foi finalizado pela Polícia Federal e encaminhado ao Ministério Público Federal, que deve apresentar uma denúncia à Justiça. Glaidson Acácio permanece preso no Complexo de Bangu. Ele também é acusado de envolvimento em homicídio e em uma tentativa de homicídio de adversários, que também atuavam no mercado ilegal de criptomoedas. Mesmo preso, o empresário se filiou recentemente a um partido e tem planos de se lançar candidato nas eleições de outubro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga