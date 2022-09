Polícia Federal vai usar drones para fiscalizar às eleições de domingo

A Polícia Federal vai usar drones para fiscalizar às eleições no próximo domingo.

Por questão de segurança, a corporação não divulgou o número de drones que vão ser usados, a forma como vão ser distribuídos pelos estados e Distrito Federal, nem o tipo de tecnologia incorporada ao equipamento.

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal já recebeu os equipamentos da Polícia Federal e deu alguns detalhes sobre a capacidade dos drones que vão ajudar na fiscalização, como alcançar altitudes elevadas sem ser notado, câmeras capazes de aproximar imagens a ponto de ajudar a identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações suspeitas de compra de votos.

Entre os crimes eleitores que podem ser evitados com a ajuda desses equipamentos estão a boca de urna, o transporte irregular de passageiros e a compra de votos.

Os drones começam a operar a partir do próximo sábado, dia primeiro, véspera do dia de votação, já com o objetivo de prevenir os crimes.



