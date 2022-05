Polícia flagra comerciante vendendo remédios para aborto em Feira de Santana

A polícia de Feira de Santana apreendeu centenas de medicamentos vendidos irregularmente para prática de aborto, disfunção erétil, estimulantes e analgésicos, além de uma carga de 120 mil cigarros nesta terça-feira (3).

O material foi localizado pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) da cidade, durante buscas realizadas após um mandado judicial. Parte da apreensão ocorreu em um imóvel localizado no bairro Muchila, enquanto os outros produtos estavam numa loja, no centro de um comércio popular da cidade.

O comerciante responsável pelo material foi autuado em flagrante por descaminho e falsificação, corrupção, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Segundo o delegado da 1ª Coorpin/Feira, Roberto da Silva Leal, o suspeito estava sendo investigado há algum tempo. “Com essa ação conseguimos apreender medicamentos que circulariam de forma irregular e indiscriminada, como os abortivos e estimulantes sexuais”, pontuou Leal.