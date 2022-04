Polícia flagra grupo arremessando celulares e drogas pelo muro da Lemos Brito

Um grupo de cinco homens foi flagrado arremessando celulares, drogas e outros materiais dentro da Penitenciária Lemos Brito (PLB), no bairro da Mata Escura, em Salvador.

Policiais perceberam uma movimentação estranha nas intermediações do presídio e, quando foram checar do que se tratava, perceberam que os homens estavam tentando jogar os materiais pelo muro do local.

Ao se aproximarem, segundo a polícia, houve troca de tiros e um dos criminosos acabou sendo preso em flagrante e os outros quatro fugiram. “Eles atiraram contra a guarnição e houve confronto. O grupo fugiu em direção ao matagal, mas um deles que estava dirigindo um carro foi alçando próximo a Avenida Gal Costa”, explicou o comandante da unidade, tenente-coronel Flávio Farias.

No total foram apreendidos sete celulares, 19 carregadores, 12 fones, dez chips, 200 gramas de maconha, 30 escovas de dente, dois pacotes de papel com seda, uma balança, 10 garrafas com um pó branco não identificado e o carro da marca Peugeot.

Os materiais e o homem foram apresentados na Central de Flagrantes.