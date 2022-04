Polícia inglesa investiga ameaças anônimas de bomba na casa de Maguire

A polícia da região de Manchester investiga as ameaças anônimas sobre a presença de uma bomba na casa do zagueiro inglês Harry Maguire, do Manchester United.

“Durante as últimas 24 horas, Harry recebeu uma ameaça séria sobre seu domicílio familiar”, explicou o porta-voz. “Ele avisou à polícia, que investiga o caso”, acrescentou.

A polícia confirmou em um comunicado que foi constatada por um “alerta de bomba na região de Wilmslow”.

“Não foi ordenada nenhuma evacuação, mas como medida de precaução um cão farejador foi levado ao local na tarde desta quinta-feira”, sem que nenhum objeto suspeito fosse encontrado.

Aos 29 anos, Maguire vive uma temporada complicada tanto a nível coletivo com o United, como por seu desempenho individual abaixo do esperado.

“A segurança de sua família é a prioridade número um de Harry”, acrescentou o porta-voz do jogador.

Goleado pelo Liverpool por 4 a 0 na última terça, com Maguire como titular, o United corre risco de terminar o Campeonato Inglês fora do G4 e não disputar a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Os Red Devils estão atualmente em sexto na tabela com 54 pontos, três atrás de Tottenham (4º) e Arsenal (5º), que ainda têm um jogo a menos.